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Парад 9 мая 2010. Рота почетного караула

09 мая 2010 17:43
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В практике проведения парадов войск Минского гарнизона становится традиционным показ плац-парада сводной роты почетного караула.

В 2004 году в соответствии с Указом Президента с целью усовершенствования проведения государственных торжественных мероприятий, встреч глав иностранных государств и правительств, повышения престижа  военной службы была создана рота почетного караула. Это подразделение состоит из военнослужащих Вооруженных сил, внутренних войск и пограничной службы.

В апреле 2010 года мастерство военнослужащий роты почетного караула получила высокую оценку на праздничных мероприятиях в Каракасе, посвященных 20-летнию независимости Венесуэлы.

Это показательное выступление неслучайно называют концертом на плацу: военнослужащие выполняют сложные технические элементы строевой подготовки под музыку.

В сегодняшнем плац-концерте принимают участие 117 человек. Сводная рота почетного караула выполняет в музыкальном сопровождении строевые приемы с оружием. Впервые в программу плац-концерта включена демонстрация мастерского владения офицерской шашкой.

Чтобы добиться такой четкости действий, однообразия в выполнении всех приемов понадобилось два месяца тренировок.

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