Парад 9 мая 2010. Анели Кинтеро, «Мисс Интерконтиненталь-2009»: На Параде Победы в Минске меня впечатлил ритм, с которым шагали солдаты. Они, как игрушечные!

Корреспонденты телеканала СТВ попросили поделиться впечатлениями известных людей, присутствовавших на Параде Победы в Минске.

Эдуард Шапира, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:

И для белорусского общества, и для израильского результаты войны – все еще открытая рана. Вместе с тем, нам всем вместе стоит быть довольными победой и радоваться.

Жан-Эрик Хольцапфель, руководитель представительства Европейской комиссии в Беларуси:

9 мая – очень важный день. Он символизирует и окончание войны, и рождение новой объединенной Европы. Хочу поздравить белорусский народ с этим праздником.

Александр Суриков, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Беларусь:

Люди, в честь которых празднуется День Победы, дали нам всем право на жизнь и право жить под мирным небом. Уроки той войны заставляют сильно задуматься воинственных людей, а нужно ли воевать.

Анели Кинтеро, победительница конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2009»:

Я поражена происходящим, особенно меня впечатляет тот ритм, с которым шагают солдаты. Они, как игрушечные. Я первый раз на таком празднике, и мне здесь очень нравится.

Максим Мирный, теннисист:

Это главный праздник для нас. Рад присутствовать средь всех, кто его празднует, радуюсь за тех, кто выжил в эту тяжелую страшную войну.