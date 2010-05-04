Парад 9 мая. Первая репетиция Парада Победы на Машерова в Минске и на Крещатике в Киеве

Под покровом ночи 3 мая прошла первая репетиция парада победы в городских условиях. Проспект Машерова проверила на прочность тяжелая техника и пехота. А 4 мая белорусские курсанты вместе с украинскими военными маршировали по главной улице Киева.

На проспект вышли все участники воскресного шествия. За плечами — более месяца подготовки в полевых условиях. Впервые в столице — расчеты из России и Украины. Они пройдут рядом с белорусскими курсантами Военной академии, гвардейцами, пограничниками, спасателями. Всего в пешей колонне — около трех тысяч человек.

На улицу вывели сто тридцать боевых машин. Помимо танков и бронетранспортеров здесь впервые можно увидеть зенитно-ракетные комплексы С-300В. Такая система может поразить цель на расстоянии в двести километров.

Обратный отсчет до главного шествия военные запустили еще в январе. Именно тогда начались первые приготовления. Итоговый же вариант парада этого года продлится чуть менее часа и завершится выступлением роты почетного караула.

ПАРАД НА КРЕЩАТИКЕ

Праздничный парад в Киеве, также как в Минске и Москве, в этом году будет интернациональным. Военный десант из числа 122 курсантов и 14 офицеров вооруженных сил Беларуси прибыл в столицу Украины еще в апреле. И сразу приступил к тренировкам. Сначала на взлетно-посадочной полосе авиационного завода, а 4 мая курсанты вместе с украинскими военными маршировали на главной улице Киева - Крещатику.



Владимир Лишавский, начальник командно-штабного института Национального университета обороны Украины:

Белорусы, россияне, украинцы - все мы славяне. Мы сегодня объединились на параде показать мощь наших народов, стран, и в едином строю мы пройдем сегодня по Крещатику, также само можем пройти в едином строю на поле боя…..

Центр Киева украсили в единой цветовой гамме - небесно-голубой. На биг-бордах фронтовые фотографии и письма. Изюминкой парада станет огромная георгиевская ленточка, которую сшили в Одессе и точная копия Знамени Победы.

Накануне 9 мая в Киев прибудут ветераны из Беларуси, принимавшие участие в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Алексей Мартиненок, Илья Пучко, Оксана Власенко, Станислав Власенко, телекомпания СТВ, Украина, Киев.