Парад 9 мая 2010. Объезд войск министром обороны

На проспект Победы выезжают две открытые парадные машины. В одной из них – принимающий парад министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Юрий Жадобин. В другой – командующий парадом заместитель министра обороны генерал-майор Михаил Пузиков.

Начинается объезд войск. Автомобиль министра обороны направляется к парадным расчетам, символизирующим боевое братство трех славянских государств: Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Парадный расчет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны представлен курсантами Общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь. От Вооруженных сил Российской Федерации в параде принимает участие расчет 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии. От Вооруженных сил Украины расчет 95-ой отдельной аэромобильной бригады.

Автомобиль министра обороны Республики Беларусь направляется к парадным офицерским расчетам Военной академии. Звучит приветствие и поздравление.

Автомобиль Юрия Жадобина направляется к парадным расчетам курсантов Военной академии. Звучит приветствие и поздравление.

Глава венного ведомства направляется к воинам 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригаде, 86-ой бригаде связи, транспортных войск и курсантам Военно-технического факультета БНТУ. Звучит приветствие и поздравление.

Министр обороны направляется к парадным расчетам подразделений Государственного пограничного комитета, внутренних войск МВД и МЧС. Звучит приветствие и поздравление.

Глава венного ведомства направляется к парадным расчетам 38-ой и 103-ей отдельных гвардейских мобильных бригад – продолжателям традиций воинов-десантников.

Объезд войск завершается. Автомобиль министра направляется к центральной трибуне. Сегодня в парадном строю пройдет 21 пеший парадный расчет и 14 парадных расчетов современной военной техники. После прохода механизированной колонны в небе пройдет воздушный эшелон-парад. Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом Роты почетного караула.