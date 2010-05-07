Парад 9 мая. Генеральная репетиция парада Победы в Минске

Возглавит механизированную колонну 9 мая легендарный танк Т-34. Далее стройными рядами по проспекту Победителей проследуют бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-300, а также образцы новой техники. Всего более 130 боевых машин.

Они синхронно бьют в барабаны и натянуто чеканят шаг. Суворовцы, парадный расчет Военной академии, гвардейцы, МЧС и войска МВД. В строю с белорусской армией бойцы из России и Украины.

Плац-парад — яркое зрелище. Слаженность, чёткость и мастерство, которое высоко оценили даже заокеанские зрители.

Элитные войска — рота почетного караула — всегда желанные участники любого парада. Все ребята — как на подбор. А шествие в День Победы для них — особая гордость. Для этого мероприятия они подготовили особые упражнения.

Десять военных оркестров в парадном репертуаре не только «сыгрались» в унисон, но и спелись.

Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Войска в целом все готовы к проведению парада. Серьезных замечаний никаких нет ни по прохождению пеших парадных расчетов, ни по прохождению механизированной колонны.

45 минут — с военной точностью — и это финальная точка наверняка не последнего дубля. После замечаний и уточнений все пошли на исходную. Хотя уже после первого «прогона» зрелище собрало благодарных зрителей.

Людмила и Карина Бобровы:

Техника была великолепна, очень всё красиво, спланировано, четко, ясно.

Ну а впереди еще две ночи, которые военные собираются провести с пользой.

Пешую колонну по традиции откроют барабанщики. По проспекту пройдут парадные расчеты Военной академии Беларуси, военно-технического факультета БНТУ, гвардейских бригад и транспортных войск. Колонны пополнили российские и украинские расчеты.

Завершит шествие сводная рота почетного караула. К 9 мая рота подготовила новые элементы.

Ольга Юруть, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.