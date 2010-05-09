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Парад 9 мая 2010. Торжественный марш

09 мая 2010 17:43
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Марш открыли барабанщики Минского суворовского военного училища.

За 50 лет училище выпустило более 12 000 человек. Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. В 2003 году в соответствии с указом Президента училищу было вручено боевое знамя с государственной символикой Республики Беларусь.

Перед трибунами - штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов.

Проходит парадный расчет курсантов Общевойскового факультета Военной академии в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.

За ними - расчет 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Вооруженных сил РФ. Потом - расчет 95-ой отдельной аэромобильной бригады  Вооруженных сил Украины.

На марше – парадные расчеты Военной академии: парадный расчет профессорско-преподавательского состава академии, парадный расчет слушателей Командно-штабного факультета, курсанты в боевой форме одежды для мотострелковых подразделений, студенты факультета Связи и автоматизированных систем управления, курсанты факультета Противовоздушной обороны (за 15 лет более 60 выпускников стали докторами наук, около 500 – кандидатами наук).

За ними – парадный расчет Военно-технического факультета БНТУ. Потом расчет 120-ой отдельной гвардейской Рогачевской механизированной бригады имени ВС БССР. За ними расчет 86-ой Краснознаменной ордена Александра Невского бригады связи.

В параде принимает участие сводное подразделение транспортных войск, парадный расчет Института пограничной службы (образован Указом Президента от 5 мая 2010 года), парад внутренних войск МВД.

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