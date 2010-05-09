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Парад 9 мая 2010. Концерт на проспекте Победителей

09 мая 2010 16:13
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Заводная «Лявониха» вывела на проспект ведущие танцевальные коллективы Беларуси. За ними выступили белорусские эстрадные исполнители.

В конце выступления на руках вынесли 75-метровое полотнище государственного флага Республики Беларусь. Парад Победы 2010 в Беларуси

Парад Победы 2010 в Беларуси

Парад Победы 2010 в Беларуси

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