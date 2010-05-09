Парад 9 мая 2010. Концерт на проспекте Победителей

В конце выступления на руках вынесли 75-метровое полотнище государственного флага Республики Беларусь.
В торжественном шествии ветеранов Великой Отечественной в Минске принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сайт СТВ — очень сложный проект, его ведут несколько человек. И обычный пользователь может в нем запросто заблудиться.
Популярность такого вида спорта, как сквош, набирает обороты. С каждым днем все больше и больше спортсменов меняют свою большую теннисную ракетку на ракетку поменьше.
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