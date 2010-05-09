Парад 9 мая 2010 года в Минске

В торжественном шествии ветеранов Великой Отечественной в Минске принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

День всенародной гордости и всенародной памяти! Этот день – святая дата для Беларуси. За годы войны погибли и были замучены фашистами три миллиона белорусов. Оказавшись на острие удара, Беларусь стала местом ожесточённых боёв. Нынешний День Победы особенный: в этом году мы отмечаем 65-ти-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость, Буйничское поле, партизанские рейды и освобождённые районы Полесья и Витебщины – всё это страницы нашей героической истории. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни одна страна в мире! И именно поэтому мы победили! И сегодня слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла – всем, кто защищал родину.

Минск.

Праздничные мероприятия проходят по всей республике. Ну а центральным и самым массовым, стало торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной в Минске.

По проспекту Независимости от Октябрьской до площади Победы прошли высшие должностные лица страны, Герои Советского Союза, ветераны и представители республиканских органов госуправления – всего около шести тысяч человек.

Торжественную колонну возглавил Президент Александр Лукашенко. В полдень глава государства прибыл ко Дворцу профсоюзов вместе с двумя сыновьями – Виктором и Дмитрием.

Двое школьников прикрепили к лацкану пиджака главы государства праздничную ленточку.

Александр Лукашенко поприветствовал ветеранов и пригласил их поучаствовать в победном шествии.

Некоторым фронтовикам по состоянию здоровья такой большой путь преодолеть было сложно, поэтому им предложили проехать в автомобилях.

Поприветствовать ветеранов и посмотреть на торжественное шествие пришли около 20-ти тысяч минчан и гостей столицы.

Официальная часть сегодняшних торжеств началась у монумента Победы с церемонии возложения венков к его подножию. У Вечного огня одна процессия сменяла другую. К обелиску Победы легли венки от госорганов, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, БРСМ, православной и католической церквей, Исполкома СНГ и иностранного дипкорпуса. Для ветеранов на площади установили зрительскую трибуну на 250 мест.

Президент Александр Лукашенко поздравил всех с великим Праздником и подчеркнул, что значимость его не меркнет с годами. Глава государства заявил, что Беларусь – современное европейское государство, которое доказывает свою способность обеспечивать стабильность и мир, и умение в сложное время сплотиться и выстоять. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня наша страна проводит многовекторную мирную внешнюю политику.

Затем Президент предложил почтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной и кто в мирное время не дожил до сегодняшнего дня.

После церемонии глава государства тепло пообщался с ветеранами и главами дипломатических миссий, прибывших на торжество.

А музыкально-военное поздравление прозвучало в исполнении роты почётного караула, которая торжественным маршем прошла по площади Победы.

После завершения торжественных мероприятий на Площади победы по сложившейся традиции Президент Александр Лукашенко посетил минский Свято-Духов кафедральный собор. В главном православном храме столицы глава государства зажёг свечу в память о погибших в Великой Отечественной, а также встретился с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Брест.

Центром торжеств в городе над Бугом стала по традиции легендарная цитадэль – Брестская крепость. Главные торжества начались с праздничного шествия. Ветераны вместе с молодёжью прошли маршем от площади Ленина к Брестской крепости. К Вечному огню и некрополю возложили венки и цветы. На торжественном митинге вспомнили тех, кто защищал Родину и почтили их память минутой молчания. В церемонии приняли участие около 60-ти тысяч жителей и гостей города. На торжества в Брест прибыли многочисленные делегации из Москвы, Владивостока и Новосибирска.

Витебск.

Праздничное шествие ветеранов прошло и в Витебске. К Вечному огню у мемориального комплекса «Три штыка» легли венки и цветы. Здесь же прошёл торжественный митинг. Тем временем, в городе уже начались праздничные гуляния.

Могилёв.

Центром торжеств на Могилёвской земле по традиции стало Буйничское поле. Во время войны на этом месте шли ожесточённые бои. Сегодня сюда пришли ветераны, руководители региона и общественность. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев. Затем ветераны прошли по улице Первомайской. Фронтовиков сердечно приветствовали жители города. На Советской площади прошел праздничный митинг, звучат песни военных лет и слова благодарности солдатам Победы.

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Напомним, что светлую память павших в борьбе против фашизма вся Беларусь сегодня почтит минутой молчания. Её трансляция начнется на всех национальных телеканалах страны в 17 часов 55 минут.