Парад 9 мая 2010 - Выступление Александра Лукашенко

Александр Лукашенко: Советский Союз сыграл решающую роль в антифашистской борьбе. Парад Победы 2010 в Беларуси. Выступление Александра Лукашенко.

Дорогие ветераны!



Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы! Уважаемые соотечественники и зарубежные гости!



Сердечно поздравляю вас с 65-й годовщиной Великой Победы.



Каждый год в святой для нас день 9 мая мы отдаём дань величайшего уважения беспримерному подвигу советского народа. Низко склоняем головы перед павшими на полях сражений и теми, кто был замучен в концлагерях. Воздаём почести и славу всем, кто внёс свой вклад в избавление человечества от нацизма.



В памяти народной навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто выдержал тяжелейшие испытания и победил в самой жестокой войне прошлого столетия.



Значение той Победы для всего человечества непреходяще. Она стала символом торжества жизни над смертью, свободы над рабством, гуманизма над расизмом. Воплотила в жизнь справедливое возмездие агрессии и насилию. Вынесла суровую оценку безумным амбициям и идеям о мировом господстве.



Для белорусского народа День Победы имеет судьбоносное значение. Наша республика в военное лихолетье пострадала как ни одна страна в мире. В результате бесчеловечного геноцида страна потеряла треть своего населения. Была уничтожена вся инфраструктура, о которой напоминал лишь пепел сожжённых сёл и руины некогда цветущих городов.



Немало стран приняло участие в битве против агрессора. Но историческая правда состоит в том, что решающую роль в антифашистской борьбе сыграл Советский Союз. Именно он стал той силой, которая изменила характер Второй мировой войны, предопределила её исход. Решила судьбу не только нашей Родины, но и многих других государств и народов, по сути - всего международного сообщества.



К сожалению, всё чаще находятся люди, которые оплаченную миллионами жизней правду стремятся подменить суррогатами, принижающими значение Великого Подвига нашего солдата и партизана-подпольщика, очернить патриотов, сражавшихся за освобождение своей страны. Ещё хуже, что подобные попытки стали перерастать в политическую тенденцию.



Сегодня необходимо сделать всё возможное, чтобы остановить ревизию истории.



Тогда, в сорок первом, произошло не просто столкновение государств и огромных военных потенциалов. Это была всеобъемлющая битва разных политических систем, противоположных нравственных и духовных ценностей. И мы одержали в ней победу.



На защиту Отечества поднялся весь народ. Именно поэтому эта война навеки вошла в историю как Великая Отечественная война.



Важнейшая составляющая победы - прочное братство советских людей различных национальностей. 9 мая - общий праздник для Беларуси, России, Украины, всех стран Содружества Независимых Государств. И сегодня в парадном строю в Минске, Москве и Киеве плечом к плечу стоят военнослужащие братских славянских стран.



Память о героическом подвиге - священна. Однако, чтобы избежать трагических ошибок, из опыта прошлого необходимо сделать правильные выводы.



Мы призываем все страны мира не игнорировать новые вызовы и опасные тенденции, которые угрожают нашей безопасности.



Дорогие соотечественники!



Сложная современная обстановка предъявляет повышенные требования к укреплению обороноспособности нашего государства. Для этого мы предпримем все необходимое. Основное внимание - обеспечению высокого уровня развития Вооружённых Сил.



Помня уроки войны, мы осознаём, что для нас нет ничего важней, чем обеспечение мира, благополучия народа и независимости нашего государства. Именно на это направлена наша политика.



Драгоценное наследие - свободу и независимость - нужно не только чтить, но и защищать от политических и экономических угроз любыми средствами.



Дорогие друзья!



Все наши планы направлены на достижение основной цели - создание условий для достойной жизни белорусского народа.



Нам не нужно чужого, своё благополучие мы создадим сами. Только трудом, упорным, каждодневным и результативным, мы сделаем родную Беларусь сильным и процветающим государством.



Надо верить в свои силы, крепить единство нации и сплочённость общества. Только так достигается победа. Это и есть проявление высочайшего морального духа непокорённого и уважающего себя народа!



Оптимизм и консолидация сил - ключ к успеху. Этот девиз поколения победителей всегда будет актуальным и востребованным.



Честь и слава защитникам Родины!



Величайшая благодарность вам, дорогие ветераны, за то, что подарили нам жизнь. Вы можете быть уверены, что в Беларуси немеркнущий подвиг советского народа будет почитаем всегда.



Здоровья, мира, счастья и благополучия всем, дорогие друзья.



Да здравствует наше Отечество - Республика Беларусь!



Ура, товарищи!