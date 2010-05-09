Парад 9 мая 2010. Парад авиации

В небе над Минском – воздушный парад. Белорусская военная авиация способна выполнять учебно-боевые задачи в любых погодных условиях. В настоящее время пролет осуществляется в условиях низкой облачности.

В воздухе – звено боевых вертолетов Ми-24. Винтокрылый штурмовик Ми-24 был испытан в огне более 30 конфликтов и локальных войн, заслужил славу надежного воздушного бойца. Ми-24 – единственный в мире вертолет, вступивший в единоборство с самолетом «Фантом» и победивший его в воздушном бою.

В небе над столицей – пилотажная группа «Белая Русь». Боевой порядок группы в составе пяти самолетов Л-39 именуется «клином». Группа совершает боевой разворот в отдалении за гостиницей «Планета».



Пилотажную группу сменяют фронтовые бомбардировщики Су-24М. Воздушный парад требует от летчиков исключительно высокого профессионализма. Средняя скорость полета для самолетов составляет 550 км/ч.

В небе – самолеты-штурмовики Су-25, получившие прозвище «Грачи». Боковой интервал между воздушными судами – до 50 метров. Их пилотируют лучшие летчики авиации ВВС.

Су-25 сменяют истребители МИГ-29. Завершают воздушный парад истребители СУ-27, не имеющий серийных аналогов в мире, его называют самым «способным истребителем».