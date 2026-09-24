Новости по тегу #Памятники

9-метровый монумент с 75-летней историей внезапно стал неугоден местным властям. Сейчас площадь, где находится мемориал, скрыли от глаз строительным забором.
С цветами и словами благодарности 16 сентября пришли отдать дань памяти легенде мировой борьбы представители разных видов спорта и профессий.
В день рождения мэтра был открыт памятник, в котором воплотились и сила, и спорт, и дух борца.
Власти Польши продолжают беспощадную войну с исторической памятью.
На территории региона их больше 120. За каждым закреплены предприятия и организации.
Вандалы облили памятники краской и оставили оскорбительные надписи. Полиция начала расследование, комплекс временно закрыт для посещения.
Речь о «лесных братьях», националистических группах, которые действовали на территории Эстонии в 40-50 годы прошлого столетия.
Мемориальный камень привезен из города Дисны, с мест боевых сражений.
Особое место занимает образ Елены Мазаник с тем самым «белорусским платочком» на шее – символом ее подвига и памяти о героях Минского подполья.
В Иецаве неизвестные вырвали и разбили плиты с именами 124 павших воинов на братской могиле.
Ребята из военно-патриотического клуба «Память» привели в порядок братскую могилу. Обновили обелиск, покрасили ограждение, убрали мусор.
Обновить памятник – идея местных жителей, которые разработали проект и победили с ним в областном конкурсе гражданских инициатив.
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