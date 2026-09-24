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Новости по тегу #Памятники

В польском Жешуве сносят памятник благодарности Красной армии
24 сентября 2026 11:12

В польском Жешуве сносят памятник благодарности Красной армии

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя
16 сентября 2026 20:10

«Человек, олицетворяющий мировую борьбу». В Минске почтили память Александра Медведя

В Минске открыли памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю
16 сентября 2026 18:45

В Минске открыли памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю

В польском Бытоме снесли памятник советским воинам
12 сентября 2026 17:13

В польском Бытоме снесли памятник советским воинам

В Витебском районе идут работы по уборке воинских захоронений
29 августа 2026 07:55

В Витебском районе идут работы по уборке воинских захоронений

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов
11 июля 2026 08:19

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов

В Эстонии поставили памятник тем, кто уничтожал мирное население в годы войны
09 июня 2026 16:58

В Эстонии поставили памятник тем, кто уничтожал мирное население в годы войны

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы
08 мая 2026 17:59

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы

В сквере 80-летия Победы открыли памятный знак в честь участников Минского подполья
08 мая 2026 16:44

В сквере 80-летия Победы открыли памятный знак в честь участников Минского подполья

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны
07 мая 2026 17:17

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов
30 апреля 2026 14:18

Молодежь Мядельского района приняла участие в благоустройстве мемориалов

В Витебском районе реставрируют мемориал в честь героев Великой Отечественной войны
28 апреля 2026 07:15

В Витебском районе реставрируют мемориал в честь героев Великой Отечественной войны