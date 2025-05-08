9 Мая будут праздновать и в польских семьях, и в прибалтийских. И вот почему – объяснил Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В эти предпраздничные дни, глядя на некоторых поляков, литовцев и латышей с эстонцами, иногда хочется назвать их – всем скопом! – разными словами. Или даже одним словом – и на том закрыть тему разговоров.
Как бы это ни было неверно ни с дипломатической, ни с прагматично-соседской точки зрения. Как бы ни прав был товарищ Сталин: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».
Не все кобеты уроды. Читать здесь.
Андрей Муковозчик:
Вот картинки латвийского скотства: в местечке Огре «ступени на входе в историко-художественный музей сделали из снесенных памятников советским воинам». Да, вы правильно догадались: чтобы каждый посетитель, как объявил глава Огрского края, мог символически потоптаться на памяти борцов с нацизмом. Латышские стрелки таких политиков еще когда прислоняли к стенке, но дурное семя, как видите, все-таки дало потомство.
Подробнее в видео.