9 Мая будут праздновать и в польских семьях, и в прибалтийских. И вот почему – объяснил Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В эти предпраздничные дни, глядя на некоторых поляков, литовцев и латышей с эстонцами, иногда хочется назвать их – всем скопом! – разными словами. Или даже одним словом – и на том закрыть тему разговоров.

Как бы это ни было неверно ни с дипломатической, ни с прагматично-соседской точки зрения. Как бы ни прав был товарищ Сталин: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».