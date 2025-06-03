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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

03 июня 2025 06:15
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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна-2

Он является самым высоким из действующих в Европе. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что извержение вызвано стремительным выбросом раскаленных вулканических обломков, пепла и газов. По предварительным данным, поток образовался из-за обрушения северного склона кратера. Извержение сопровождается серией взрывов растущей интенсивности.

# Природные явления

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