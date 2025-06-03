На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого

Навроцкий – 42-летний ярый евроскептик, противник поддержки Украины и ее членства в НАТО. Он обещает остановить поток нелегальной миграции и укрепить союз с США.