На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он является самым высоким из действующих в Европе. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что извержение вызвано стремительным выбросом раскаленных вулканических обломков, пепла и газов. По предварительным данным, поток образовался из-за обрушения северного склона кратера. Извержение сопровождается серией взрывов растущей интенсивности.