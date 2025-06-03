Важный механизм укрепления диалога и межпарламентского сотрудничества. Беларусь примет участие в XI Парламентском форуме БРИКС в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позицию нашей страны по ряду вопросов представит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.

Мероприятие открывается 3 июня и продолжит свою работу по 5 июня в столице Бразилии, к которой в 2025 году перешло председательство в организации. Его девиз – «Укрепление глобального сотрудничества Юга для более инклюзивного и устойчивого управления». Роль парламентов БРИКС в этом процессе обсудят во время форума.

Сергей Рачков выступит на всех трех сессиях председателей комитетов по международным делам, а также на двух пленарных сессиях мероприятия. Кроме этого, запланирован ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций стран – участниц организации. Напомним, статус страны-партнера в БРИКС Беларусь получила в 2024 году. Минск рассматривает эту региональную организацию как союз, способствующий построению многополярного, справедливого и стабильного миропорядка.