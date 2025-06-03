В Молодечненском районе летом трудоустроят не менее 230 юношей и девушек

Профессиональный опыт и первый заработок. В Минской области завершается формирование студотрядов. В Молодечненском районе летом планируют трудоустроить не менее 230 юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлений несколько. В числе новых – медицинский профиль. Учащиеся профильного колледжа будут работать в центральной районной больнице. Некоторые ребята в 2024 году уже были участниками трудового проекта «Медикус».

Даниил Скуднов, учащийся Молодечненского государственного медицинского колледжа имени И.В. Залуцкого: Участвуя в студоотрядах, то есть присутствуя на различных мероприятиях, мы устраиваемся на работу, где нас устраивают в различные отделения. Там мы уже знакомимся с ними подробнее, можем увидеть, как это выглядит изнутри, уже присмотреть, что нам ближе. В этом студоотряд помогает сильно. В плане опыта и каких-то знаний.

Виктория Путро, учащаяся Молодечненского государственного медицинского колледжа имени И.В. Залуцкого: Это лето будет мое первое трудовое во время каникул. 14 июля я буду работать на базе Молодечненской ЦРБ. Буду занимать должность санитарки. Но все равно, санитары тоже помогают людям, оказывают им какой-то уход.

Артем Войтехович, представитель Молодечненского районного комитета БРСМ:

Уже второй год учащиеся колледжа будут принимать участие в Республиканском трудовом проекте «Медикус» на базе Полоцкой, Новополоцкой центральной районной больницы. Также уже который год на базе Молодечненской ЦРБ организовывается студенческий отряд. И ребята активно участвуют не только в трудовой деятельности. Отряд «Вкус меда» Молодечненского медколледжа активно участвовал в слетах студенческих отрядов и проявил себя не только на области, но и на республике.

Студотряды уже работают по всей стране. Только в Минской области в 2025 году планируют трудоустроить около 5 тысяч юношей и девушек.