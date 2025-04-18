Прямой эфир

В Латвии осквернили могилу советского лётчика

18 апреля 2025 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны власти Латвии продолжают свою войну с исторической памятью. В пригороде Риги вандалы осквернили надгробие летчика, Героя Советского Союза Сергея Люлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии осквернили могилу советского лётчика-2

Неизвестные откололи часть памятника, установленного в честь человека, который отдал свою жизнь, чтобы жители балтийской республики жили в мире и были свободными. Никто и предположить не мог, что некоторые так распорядятся этим богатством. Кощунственный поступок вызвал возмущение у местных жителей. Они восстановили надгробие собственными силами. Стоит отметить, что латвийские власти начали настоящую охоту на памятники героям-освободителям. Так стало известно, что в Риге накануне празднования юбилея Победы готовятся снести третью часть монументов, установленных над братскими могилами. Для этого власти собираются «доказать», что якобы под памятниками нет останков героев.

# Латвия # Памятники # Вандализм и живодерство # Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: наработки по урегулированию украинского конфликта уже есть
18 апреля 2025 10:32

Песков: наработки по урегулированию украинского конфликта уже есть

Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ
18 апреля 2025 10:21

Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа
18 апреля 2025 09:59

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа