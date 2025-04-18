В Латвии осквернили могилу советского лётчика

Неизвестные откололи часть памятника, установленного в честь человека, который отдал свою жизнь, чтобы жители балтийской республики жили в мире и были свободными. Никто и предположить не мог, что некоторые так распорядятся этим богатством. Кощунственный поступок вызвал возмущение у местных жителей. Они восстановили надгробие собственными силами. Стоит отметить, что латвийские власти начали настоящую охоту на памятники героям-освободителям. Так стало известно, что в Риге накануне празднования юбилея Победы готовятся снести третью часть монументов, установленных над братскими могилами. Для этого власти собираются «доказать», что якобы под памятниками нет останков героев.