В Ивацевичах обсудили опыт работы регионов по увековечению памяти о героях ВОВ

Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе белорусского народа. Наша земля, пережившая невероятные страдания и потери, стала символом мужества и стойкости. Сегодня сохранение памяти о том трагическом времени – не просто дань уважения предкам, но и важнейшая часть национального самосознания. Опыт работы регионов по увековечению памяти о героях Великой Отечественной войны обсудили в Ивацевичах представители регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили современным методам поисковой работы, ведению электронных баз данных «Книга Памяти» и «Мемориал», а также взаимодействию с израильским монументом Холокоста «Яд ва-Шем». Акцент – на обмен лучшими региональными практиками. Так, за последние четыре года только в Брестской области установили более 11 тысяч ранее неизвестных имен погибших и создали свыше 50 новых произведений монументального искусства.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В Республике Беларусь в работу по увековечению, по большому счету, аккуратненько входит практически каждый ее гражданин. Либо сотрудники государственных организаций, общественных поисковых объединений, просто граждане, которые проявляют интерес к истории, ищут различного рода информацию, передают ее в государственные органы для того, чтобы память о каком-то человеке, которого они когда-то разыскивали и устанавливали сведения, увековечили.

Участники семинара посетили мемориальный комплекс «Хованщина». Это место, где особенно остро ощущается связь времен и поколений. Мемориал, расположенный в живописном лесном массиве, хранит память о героизме партизанских отрядов, которые действовали на территории Ивацевичского района в годы Великой Отечественной. Во время экскурсии участники семинара смогли увидеть восстановленные партизанские землянки и блиндажи, в которых жили и планировали операции народные мстители.