Живая эстафета памяти! В Беларуси проходит пресс-тур журналистов стран ЕАЭС и СНГ

Пресс-тур, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит в Беларуси. 15 участников из стран ЕАЭС и СНГ своими глазами видят, какой ценой досталась Победа. Организованный Министерством информации и МИДом, этот проект не просто экскурсии по мемориалам. Это живая эстафета памяти, где каждая остановка – новая страница нашей общей истории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее наш корреспондент Диана Головач.

Хатынь – символ вечной памяти и скорби. Сегодня здесь, в этом священном для каждого белоруса месте, журналисты стран ЕАЭС и СНГ. Мемориальный комплекс – не просто памятник. Это голоса 149 жителей, сожженных заживо. Это напоминание о тысячах таких же деревень, уничтоженных фашистами. Журналисты из ближнего зарубежья слушают, снимают, записывают. Чтобы донести эту правду до своих зрителей и читателей. Многие здесь впервые. Ранее только читали информацию и видели на экранах. А сейчас есть возможность прочувствовать это место. Прикоснуться к прошлому и оценить масштаб трагедии.

Эльвира Кадырова, заместитель главного редактора «News Central Asia» (Туркменистан):

Даже тогда, когда ты читаешь эти материалы, подступает кому к горлу. А когда здесь присутствуешь, здесь просто царит невероятная особая атмосфера. И понимаешь, что вот такая трагедия, она не должна больше повториться никогда.

И вот новая точка на карте памяти. В музее истории Великой Отечественной войны сегодня особая атмосфера. Здесь встречаются два поколения: те, кто писал историю, и те, кто о ней рассказывает.

Диана Головач, корреспондент:

Особенный момент пресс-тура – встреча с теми, кто знает войну не по учебникам. В Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны сегодня чествуют ветеранов. Их свидетельства – это бесценные страницы истории, которые нельзя прочитать в архивах. В центре внимания – герои, подарившие нам мир. Ветераны принимают поздравления и особую награду – юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За этим торжественным моментом удалось понаблюдать и нашим гостям. А после церемонии – уникальная возможность услышать истории из первых уст.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Совершайте подвиги, пожалуйста, в мирное время. И сколько же подвигов. Прославляйте свою страну. В достижениях в труде, в спорте. В их глазах – не только гордость, но и тревога: мир постепенно забывает ужасы Великой Отечественной, но не мы! Ведь в Беларуси нет семьи, которую бы не затронула эта трагедия. Сегодня, когда в некоторых странах сносят памятники советскому воину и переписывают историю, мы заявляем всему миру: пока жива память – живет и правда.