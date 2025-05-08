В Гродно открыли знак «Древо жизни» в память погибших в годы Великой Отечественной войны

Скульптура посвящена жертвам геноцида и установлена в мемориальном комплексе «Шталаг-324». В этом лагере смерти в годы войны погибли десятки тысяч человек. Изначально здесь содержали военнопленных, потом и гражданское население. Бронзовая трехметровая композиция представляет собой руки, которые тянутся из-под земли. Монумент разработан по инициативе Генеральной прокуратуры. Древо жизни в Гродно – это уже четвертый памятник. Такие же открыты в Гомеле, Бресте и Витебске.

Анатолий Губский, бывший узник концлагерей: Все это делается правильно. Я прошел через все это. Я узник фашистских лагерей. Я помню, как там было. Это забыть нельзя. Так вот, чтобы такого не было, мы должны рассказывать молодым людям.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Каждый день, к большому сожалению, мы устанавливаем все новые и новые факты. Только за последние четыре месяца, вы вдумайтесь в эту цифру, еще более 500 ранее неизвестных населенных пунктов, которые были полностью или частично сожжены. На 30 апреля этого года официально мы подтверждаем, что было уничтожено 12 868 населенных пунктов. Из них также две деревни разделили судьбу Хатыни, поэтому сегодня мы говорим о том, что 290 деревень – это сестры Хатыни на нашей многострадальной земле.

К 80-летию Великой Победы мемориальный комплекс «Шталаг-324» благоустроили. На обновленной территории заложили капсулу с посланием потомкам. Ее откроют через 20 лет – в день празднования 100-й годовщины Победы.