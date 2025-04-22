11-метровый богатырь встречает туристов в Свислочи! Узнали, как создавали гиганта

Весенний гид! Продолжаем приключения в заповедном пущанском крае и отправляемся в город Свислочь в программе «Путевка BY». Напишем письмо в прошлое и отправимся в историко-краеведческий музей. Восхитимся мемориалом и почтим память героев. Отыщем волшебное место и загадаем желание у камня-следовика ятвягов. А еще закружим в местных танцах и узнаем все о богатых традициях.

Никто не забыт, ничто не забыто! Переключаем на патриотическую тему. Мемориальный комплекс «Асiлак» впечатляет всех гостей. 11-метровый богатырь с опущенным мечом возвышается над свислочской землей как символ белорусского народа и защитник Родины.