11-метровый богатырь встречает туристов в Свислочи! Узнали, как создавали гиганта
Весенний гид! Продолжаем приключения в заповедном пущанском крае и отправляемся в город Свислочь в программе «Путевка BY». Напишем письмо в прошлое и отправимся в историко-краеведческий музей. Восхитимся мемориалом и почтим память героев. Отыщем волшебное место и загадаем желание у камня-следовика ятвягов. А еще закружим в местных танцах и узнаем все о богатых традициях.
Никто не забыт, ничто не забыто! Переключаем на патриотическую тему. Мемориальный комплекс «Асiлак» впечатляет всех гостей. 11-метровый богатырь с опущенным мечом возвышается над свислочской землей как символ белорусского народа и защитник Родины.
Ольга Трофимик, главный хранитель фондов Свислочского историко-краеведческого музея:
Он был открыт 18 июля 1989 года к 45-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь находятся мемориальные плиты, на которых нанесены фамилии 1 116 наших земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Работа нашего знаменитого белорусского скульптора Цомпеля. Сделан он из 3-миллиметровых медных пластин.
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