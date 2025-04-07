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В Латвии планируют в максимально сжатые сроки ликвидировать треть всех монументов советским воинам

07 апреля 2025 17:04
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По пути своих европейских соседей идет и Латвия. Там уничтожают не только демократические устои, но и историческую память, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Прибалтики, искусственно выставляя себя в роли жертвы, пытаются искоренить любые признаки советского периода. Под агрессивную машину декоммунизации попали в том числе символы подвигов Красной армии во время Великой Отечественной войны.

В Латвии планируют в максимально сжатые сроки ликвидировать треть всех монументов советским воинам-2

Официальная Рига прорабатывает планы массового уничтожения мемориалов советским воинам. В стране готовятся в максимально сжатые сроки ликвидировать треть всех монументов. Чтобы как-то оправдать акты вандализма, действовать будут по заявлению местных властей. 

Схема отработанная. На местах захоронений проводят якобы археологические исследования, а после, основываясь на фиктивных данных, опровергают существование под мемориалами массовых захоронений бойцов. Для реализации плана власти привлекут поисковый отряд, готовый за деньги сфабриковать результаты раскопок. 

# Латвия # Памятники

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