В Латвии планируют в максимально сжатые сроки ликвидировать треть всех монументов советским воинам

По пути своих европейских соседей идет и Латвия. Там уничтожают не только демократические устои, но и историческую память, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Прибалтики, искусственно выставляя себя в роли жертвы, пытаются искоренить любые признаки советского периода. Под агрессивную машину декоммунизации попали в том числе символы подвигов Красной армии во время Великой Отечественной войны.