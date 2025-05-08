25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату

Мемориал создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Авторам не было и 30, когда их проект единогласно был признан лучшим. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит с именами павших воинов. Этот монумент стал самым масштабным из созданных в память о Великой Победе после развала СССР.

Андрей Коробцов, скульптор Ржевского мемориала Советскому солдату:

Кто такой герой? Что движет человеком, когда он, вопреки инстинкту самосохранения, решает пожертвовать собой во имя товарища, во имя Родины. Я каждый раз, когда туда приезжаю, вижу там толпы людей. Этот памятник нужен. Его поместили на купюру, какой-то он особенный. Я даже не предполагал, что так будет.

Образ журавля – как метафора души погибшего воина, навеянная песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. 25-метровая скульптура венчает вершину восьмигранного10-метрового холма. Для воплощения идеи понадобилось четыре года. Мемориал открыли 30 июня 2020-го, спустя 75 лет после Победы. В церемонии приняли участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.