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25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату

08 мая 2025 16:02
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25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату-1

Мемориал создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Авторам не было и 30, когда их проект единогласно был признан лучшим. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит с именами павших воинов. Этот монумент стал самым масштабным из созданных в память о Великой Победе после развала СССР.

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату-3

Андрей Коробцов, скульптор Ржевского мемориала Советскому солдату:
Кто такой герой? Что движет человеком, когда он, вопреки инстинкту самосохранения, решает пожертвовать собой во имя товарища, во имя Родины. Я каждый раз, когда туда приезжаю, вижу там толпы людей. Этот памятник нужен. Его поместили на купюру, какой-то он особенный. Я даже не предполагал, что так будет.

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату-5

Образ журавля – как метафора души погибшего воина, навеянная песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. 25-метровая скульптура венчает вершину восьмигранного10-метрового холма. Для воплощения идеи понадобилось четыре года. Мемориал открыли 30 июня 2020-го, спустя 75 лет после Победы. В церемонии приняли участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату-7

Пронзительный образ солдата в бронзе стал символом нашей памяти – памяти тех, кто не видел войну и, возможно, не застал рассказов героев Великой Отечественной, но на генном уровне знает: такую Победу предать нельзя.

Подробности – в видео.

# Великая Отечественная война # Скульптура # Андрей Коробцов # День Победы # Памятники

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