Прямой эфир

В Эстонии полиция задержала вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»

13 мая 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эстонии полиция задержала вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат». Они оказались несовершеннолетними, личности всех установлены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии полиция задержала вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»-2

Монумент был облит белой краской поздно вечером 10 мая. В Эстонии официально не отмечают День Победы, но для многих жителей страны это поистине народный праздник. Тысячи людей приносят цветы к могилам советских солдат. 

Памятник воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат», сейчас установлен на Военном кладбище. Туда его переместили из центра Таллина еще в 2007 году. Война с исторической памятью давно стала частью государственной политики ряда стран Восточной Европы и Прибалтики.

# Европейский союз # Памятники

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул, если там будет Путин
13 мая 2025 13:20

Трамп заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул, если там будет Путин

«Придурки» – Путин о тех, кто вводит санкции против РФ
13 мая 2025 13:04

«Придурки» – Путин о тех, кто вводит санкции против РФ

Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе
13 мая 2025 12:50

Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе