В Эстонии полиция задержала вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат». Они оказались несовершеннолетними, личности всех установлены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент был облит белой краской поздно вечером 10 мая. В Эстонии официально не отмечают День Победы, но для многих жителей страны это поистине народный праздник. Тысячи людей приносят цветы к могилам советских солдат.

Памятник воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат», сейчас установлен на Военном кладбище. Туда его переместили из центра Таллина еще в 2007 году. Война с исторической памятью давно стала частью государственной политики ряда стран Восточной Европы и Прибалтики.