Прямой эфир

Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще

04 мая 2025 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работники лесного хозяйства Беларуси организовали автопробег по знаковым местам Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годы войны в этих реликтовых лесах укрывались пять партизанских бригад. Фашисты неоднократно пытались сломить народное сопротивление. В ходе карательных операций погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки деревень.

Арина Верховская о судьбе некоторых из них.

Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще-2

Налибокская пуща – уникальный природный памятник с богатой флорой и фауной, а еще хранитель времени. Эти дремучие леса – свидетели подвигов и тяжелых боев народных мстителей. В Великую Отечественную здесь сформировалась Ивенецко-Налибокская партизанская зона. Отряды проводили разведывательные операции, совершали диверсии и защищали местное население от врага.

Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще-4

Арина Верховская, корреспондент:
В годы Великой Отечественной войны на территории Налибокской пущи находились пять партизанских бригад. Гитлеровцы неоднократно пытались уничтожить эту зону. Так, одна из масштабных карательных операций под названием «Герман» началась в 1943 году.

Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще-6

Во время операции погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки населенных пунктов. В деревне Яцково-Замостные захоронены 400 красноармейцев и партизан. У братской могилы низко склонили головы участники исторического маршрута.

Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще-8

Еще одна трагическая страница истории. В деревне Углы до войны проживали 200 человек. В августе 1943-го фашисты полностью сожгли населенный пункт. Людей – кого расстреляли, кого вывезли на принудительные работы в Германию. Не обошла стороной трагедия и деревню Полдорожье. Каратели согнали местных жителей в сараи и подожгли.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # Памятники

Другие новости рубрики

Все новости
В минском ботаническом саду крайний день работает выставка уникальных сортов нарциссов
04 мая 2025 08:14

В минском ботаническом саду крайний день работает выставка уникальных сортов нарциссов

Как руководить творческими людьми? Марат Марков о хобби, детстве и профессии – интервью
04 мая 2025 07:50

Как руководить творческими людьми? Марат Марков о хобби, детстве и профессии – интервью

Как разобраться в потоке новостей и отличить фейк от правды? Совет от министра информации
04 мая 2025 07:40

Как разобраться в потоке новостей и отличить фейк от правды? Совет от министра информации