Известные места и одиночные обелиски – сотрудники Минлесхоза почтили память героев в Налибокской пуще

Работники лесного хозяйства Беларуси организовали автопробег по знаковым местам Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годы войны в этих реликтовых лесах укрывались пять партизанских бригад. Фашисты неоднократно пытались сломить народное сопротивление. В ходе карательных операций погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки деревень. Арина Верховская о судьбе некоторых из них.

Налибокская пуща – уникальный природный памятник с богатой флорой и фауной, а еще хранитель времени. Эти дремучие леса – свидетели подвигов и тяжелых боев народных мстителей. В Великую Отечественную здесь сформировалась Ивенецко-Налибокская партизанская зона. Отряды проводили разведывательные операции, совершали диверсии и защищали местное население от врага.

Арина Верховская, корреспондент:

В годы Великой Отечественной войны на территории Налибокской пущи находились пять партизанских бригад. Гитлеровцы неоднократно пытались уничтожить эту зону. Так, одна из масштабных карательных операций под названием «Герман» началась в 1943 году.

Во время операции погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки населенных пунктов. В деревне Яцково-Замостные захоронены 400 красноармейцев и партизан. У братской могилы низко склонили головы участники исторического маршрута.