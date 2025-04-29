Спасатели Витебска совместно с прокуратурой области благоустроили мемориальный комплекс в Асташево. Эту деревню Лиозненского района называют огненной сестрой Хатыни, она практически под копирку повторила ее трагическую судьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной войны каратели сожгли сотни местных жителей, среди которых дети. Имена погибших увековечены на мемориальных плитах. Сегодня деревня снова жива, но память о трагическом прошлом навсегда осталась в сердцах односельчан. Символ боли – монумент, у которого и проводились работы по благоустройству. К ним также присоединились воспитанники военно-патриотических клубов и школьники.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы сегодня четко понимаем, отдаем дань уважения тем людям, которые отдали свою жизнь во благо того, чтобы мы сегодня могли творить, могли сегодня общаться и делать свою Беларусь еще более краше.

Вера Михненко, участник военно-патриотического клуба:

Очень важно помнить наших предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И мы с моим классом, я состою в военно-патриотическом клубе «Спасатель», очень часто принимаем участие в различных мероприятиях. И всегда ездим на них с гордостью за наших предков.

Работы по благоустройству и памятные мероприятия в этом месте проводятся ежегодно. В этот раз акция приурочена к 80-летию Великой Победы. Шефство над мемориальным комплексом взяли на себя витебские спасатели.