Новости по тегу #Палестина-Израиль

«Ставим клеймо. Создали как Суннитское оппозиционное крыло в Палестине. »
В результате пострадал лагерь беженцев, где после взрывов вспыхнул сильный пожар.
Перемирие в Газе по-прежнему остается очень хрупким.
Мирный план по ситуации в Палестине, предложенный президентом США, приветствуют и на Ближнем Востоке. Правда, не все его положения выполнимы. Среди 20 пунктов – создание в Газе сил безопасности и «совета мира».
В палестинском движении ХАМАС подтвердили, что не будут присутствовать на саммите. Но согласны отправить посредников.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября.
Часть подразделений будет полностью выведена из анклава, другие останутся в пределах сектора.
«Египетский мир» предусматривает прекращение боевых действий, частичный вывод войск из Газы в течение суток, освобождение заложников с обеих сторон, а также начало ежедневных поставок гуманитарной помощи.
Его предстоит одобрить кабмину Израиля, заседание которого пройдет сегодня.
Планируется отвод военных сил, ввоз гуманитарной помощи, обмен заключенными.
Встреча между Израилем и Палестиной проходит при посредничестве США.
Палестина согласилась передать пленных еврейскому государству.
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