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Новости по тегу #Палестина-Израиль

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля
16 апреля 2026 19:17

«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля

Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа
05 декабря 2025 05:45

Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа

Израиль вернулся к режиму прекращения огня после ударов по Газе
20 октября 2025 07:56

Израиль вернулся к режиму прекращения огня после ударов по Газе

Беларусь приветствует запуск мирного плана по Газе – МИД
13 октября 2025 16:51

Беларусь приветствует запуск мирного плана по Газе – МИД

В Шарм-эш-Шейхе готовятся встретить «саммит мира» – приглашены лидеры более 20 стран
12 октября 2025 10:36

В Шарм-эш-Шейхе готовятся встретить «саммит мира» – приглашены лидеры более 20 стран

После прекращения огня около 250 тысяч человек вернулись в город Газа
11 октября 2025 07:39

После прекращения огня около 250 тысяч человек вернулись в город Газа

Израиль начал частичный отвод войск из сектора Газа
10 октября 2025 10:44

Израиль начал частичный отвод войск из сектора Газа

Мировое сообщество призывает Израиль и Палестину соблюдать условия соглашения по Газе
09 октября 2025 14:11

Мировое сообщество призывает Израиль и Палестину соблюдать условия соглашения по Газе

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе
09 октября 2025 10:48

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу плана по урегулированию конфликта в Газе
09 октября 2025 06:48

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу плана по урегулированию конфликта в Газе

Непрямые переговоры Израиля и Палестины проходят в Египте
08 октября 2025 06:41

Непрямые переговоры Израиля и Палестины проходят в Египте

Израиль остановил часть операции в секторе Газа
04 октября 2025 10:37

Израиль остановил часть операции в секторе Газа