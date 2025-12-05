Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа

Израиль, несмотря на соглашение о прекращении огня, нанес массированный удар по сектору Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пострадал лагерь беженцев, где после взрывов вспыхнул сильный пожар. Сообщается о пяти погибших, среди которых трое детей. Израильские военные заявили, что целью атаки был один из высокопоставленных боевиков ХАМАС. Удар был нанесен в ответ на атаку на военнослужащих ЦАХАЛ, в результате которой оказались ранены пять солдат.