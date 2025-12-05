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Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа

05 декабря 2025 05:45
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Израиль, несмотря на соглашение о прекращении огня, нанес массированный удар по сектору Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа-2

В результате пострадал лагерь беженцев, где после взрывов вспыхнул сильный пожар. Сообщается о пяти погибших, среди которых трое детей. Израильские военные заявили, что целью атаки был один из высокопоставленных боевиков ХАМАС. Удар был нанесен в ответ на атаку на военнослужащих ЦАХАЛ, в результате которой оказались ранены пять солдат. 

# Израиль # Палестина-Израиль # Конфликт на Ближнем Востоке

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