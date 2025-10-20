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Израиль вернулся к режиму прекращения огня после ударов по Газе

20 октября 2025 07:56
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Перемирие в Газе по-прежнему остается очень хрупким. Хотя и было достигнуто путем долгих и тяжелых переговоров. В любой момент в регионе вновь может вспыхнуть полномасштабный конфликт. Это доказали события последних суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бои в секторе возобновились после того, как боевики ХАМАС атаковали подразделения ЦАХАЛ. Израильские власти обвинили движение в грубом нарушении соглашения о перемирии, так как нападение произошло за так называемой желтой линией – зоной, в которую армия Израиля отступила в соответствии с первым этапом договора о прекращении огня. 

В ответ ЦАХАЛ нанес серию массированных ударов по сектору Газа. Жертвами стали десятки человек. В то же время Израиль подтвердил, что возобновляет режим прекращения огня. Однако с оговоркой: реагировать на любые его нарушения. Палестина в свою очередь заявляет что никаких противоправных действий с их стороны не было.

# Палестина-Израиль

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