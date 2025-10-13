Беларусь приветствует запуск мирного плана по Газе – МИД

Беларусь с глубоким удовлетворением восприняла реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, запуске первой фазы мирного плана и начале процесса освобождения заложников. Об этом заявили в МИД нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирный план по ситуации в Палестине, предложенный президентом США, приветствуют и на Ближнем Востоке. Правда, не все его положения выполнимы. Среди 20 пунктов – создание в Газе сил безопасности и «совета мира», куда войдут представители западных государств, чтобы курировать мирный процесс, а также местного самоуправления.

Первые пункты плана уже выполняются, и это, без сомнения, успех. Стороны приступили к освобождению заложников и пленных. 20 израильтян вернулись домой, и почти 2 тысячи палестинцев будут освобождены из тюрем. Также начался поэтапный отвод войск Израиля из сектора, а в Газу впервые доставят продовольствие более чем для миллиона человек.

При этом ЦАХАЛ по-прежнему контролирует около 50 % территории анклава. В Газе полностью разрушена инфраструктура, нет света и воды, погибшими и пропавшими без вести считаются более 60 тысяч гражданских лиц. С лета конфликт был заморожен – Израиль прекратил наземную операцию, хотя и продолжал авиаудары. По условиям мирного плана ХАМАС предлагают амнистию и разоружение.

Трамп выразил уверенность, что так и произойдет, но неизвестно, пойдет ли группировка на выход из сектора. Тем более, что на переговорах в Египте ХАМАС не представлен. Формально мирное соглашение заключено без них, что дает возможность Израилю в любой момент из него выйти.

Пока же главный вопрос, который предстоит решить на «саммите мира» в Египте, – за чей счет будет восстановлена территория Газы. И самое главное, дадут ли США гарантии для арабских инвесторов, что завтра в Газе не начнется новая война. Сейчас Трамп не скупится на обещания и даже говорит о том, что война полностью закончена.

Однако вопрос останется открытым до тех пор, пока не будет создано и официально признано Палестинское государство. В Беларуси уверены, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения.