Израиль начал частичный отвод войск из сектора Газа

Перспективы окончания конфликта в Газе стали реальностью. Израильский кабмин одобрил соглашение о перемирии между государством и ХАМАСом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ уже начал отвод войск. Часть подразделений будет полностью выведена из анклава, другие останутся в пределах сектора. При этом Израиль сохранит контроль над 53 % территории Газы. Кроме того, в течение 72 часов стороны должны провести обмен пленными и телами погибших.

Израиль отпустит около 2 тысяч палестинских заключенных, включая 250, отбывающих пожизненный срок. Соглашение о прекращении огня в Газе стало результатом четырехдневных переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.