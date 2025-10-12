В Шарм-эш-Шейхе готовятся встретить «саммит мира» – приглашены лидеры более 20 стран

В египетском Шарм-эш-Шейхе 12 октября должна быть поставлена точка в противостоянии Израиля и сектора Газа. На побережье красного моря готовятся встретить «саммит мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председательствовать будут США и Египет.

Пригласили лидеров более 20 стран, а также генсека ООН. Точный список пока не известен. Однако в палестинском движении ХАМАС подтвердили, что не будут присутствовать на саммите. Но согласны отправить посредников. При этом, по данным СМИ, Израиль и вовсе приглашения не получил.

Напомним, начало к мирному урегулированию конфликта в секторе Газа было положено на переговорах в Египте на прошлой неделе. Делегации Израиля и Палестины договорились об обмене пленными и заложниками после отвода войск. Часть этого плана уже приведена в исполнение.