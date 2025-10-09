Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу плана по урегулированию конфликта в Газе

Представители ХАМАС подтвердили слова Дональда Трампа о согласии на первую фазу урегулирования конфликта. Планируется отвод военных сил, ввоз гуманитарной помощи, обмен заключенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако группировка призвала лидера США обеспечить полное соблюдение Израилем условий прекращения огня. Согласно предложению, палестинское движение отпустит заложников в течение 72 часов после начала действия соглашения, а Израиль, в свою очередь, отведет войска. Сам Трамп заявил, что может отправиться на предстоящих выходных в Египет для заключения сделки по Газе.