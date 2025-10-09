Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе

В Египте подписано соглашение о прекращении огня в Газе. Его предстоит одобрить кабмину Израиля, заседание которого пройдет сегодня в 17:00 по местному времени. Условия соглашения обсуждались четыре дня в Египте при посредничестве США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, израильские войска начнут отвод в течение суток после подписания соглашения. Оно также предусматривает освобождение заложников в рамках первой фазы инициативы президента США.

Освобождение всех 20 израильских заложников, которые, как считается, все еще живы, планируется 12 или 13 октября. В соответствии с соглашением будут освобождены 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, и 1 700 заключенных из Газы, задержанных во время войны.