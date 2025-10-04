Израиль остановил часть операции в секторе Газа

Развязанную Израилем войну на Ближнем Востоке поставили на паузу. Согласно сообщениям СМИ, власти еврейского государства отдали приказ военным остановить часть операции в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь Палестина согласилась передать Израилю всех пленных – как живых, так и мертвых. ХАМАС также намерен вверить управление сектором Газа временному переходному правительству и ликвидировать все военные структуры в регионе. Взамен Израиль предусмотрит амнистию для участников группировки, согласных на мир.

Напомним, на этой неделе США и Израиль согласовали план прекращения войны в Газе, предложенный Дональдом Трампом. Он состоит из 21 пункта. Палестина пока приняла около половины из них. Переговоры с Израилем по остальным условиям начнутся в самое ближайшее время.