Непрямые переговоры Израиля и Палестины проходят в Египте

В Египте стартует третий раунд непрямых переговоров о прекращении войны в секторе Газа. Встреча между Израилем и Палестиной проходит при посредничестве США. Ожидается, что сегодня к диалогу присоединятся представители Турции и Катара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры направлены на выработку деталей реализации первого этапа плана Трампа – освобождения заложников и немедленного прекращения огня. На прошлой неделе США и Израиль согласовали план прекращения войны в Газе, предложенный американским лидером. Он включает 21 пункт. Палестина пока приняла около половины из них.

Ожидается, что после согласования ХАМАС передаст управление сектором Газа временному переходному правительству и ликвидирует все военные структуры в регионе. Взамен Израиль применит амнистию для участников группировки.