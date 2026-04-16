«Сделано в «Моссаде». Тиханский рассказал, почему ХАМАС – ошибка Израиля

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим планы ЕС на Украину, видеообращение к Путину, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Если падут все национальные государства, кто миллиардную массу мусульман будет окормлять? 500 миллионов их там.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Я здесь могу сказать словами одного известного израильского блогера Якова Кедми, который руководил службой «Натив» по репатриации евреев в Израиле. Он очень четко когда-то сказал: «ХАМАС – наша самая большая ошибка. Мы его создали для борьбы с ФАТХ». ФАТХ – это вооруженное крыло Организации освобождения Палестины. Чтобы с ним бороться, они создали эту группировку, чтобы они конкурировали между собой.

Так что ХАМАС – это производство. Сделано в «Моссаде». Ставим клеймо. Создали как Суннитское оппозиционное крыло в Палестине. Но в октябре 2023-го на Израиль напал ХАМАС, не Хезбалла. Хезбалла пыталась держать нейтралитет где-то порядка 3-4 месяцев.

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