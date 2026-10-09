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Новости по тегу #Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год
09 октября 2026 11:50

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год

Новый проект Палаты представителей «Лица памяти» стартовал в БГПУ имени Максима Танка
09 сентября 2026 13:39

Новый проект Палаты представителей «Лица памяти» стартовал в БГПУ имени Максима Танка

Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению
25 августа 2026 10:47

Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению

От контроля цен до экологии: депутаты Палаты представителей начинают работу в избирательных округах
17 августа 2026 06:10

От контроля цен до экологии: депутаты Палаты представителей начинают работу в избирательных округах

Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей
08 июля 2026 13:59

Сергеенко: 78 законопроектов приняли на третьей сессии Палаты представителей

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
24 июня 2026 13:41

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

В Палате представителей представили выставку о погибших летчиках Великой Отечественной войны
23 июня 2026 17:13

В Палате представителей представили выставку о погибших летчиках Великой Отечественной войны

В Палате представителей утвердили отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2025 год
12 июня 2026 10:42

В Палате представителей утвердили отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2025 год

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей
09 июня 2026 07:46

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей

Поставки вооружения и защита туристов: Палата представителей приняла масштабный пакет законов
03 июня 2026 10:41

Поставки вооружения и защита туристов: Палата представителей приняла масштабный пакет законов

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир
07 мая 2026 13:53

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир

В Минске 7 мая пройдет заседание Палаты представителей восьмого созыва
07 мая 2026 06:18

В Минске 7 мая пройдет заседание Палаты представителей восьмого созыва