Новости по тегу #Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Исполнение республиканского бюджета ожидается с дефицитом в 1,9 млрд рублей.
Участники встречи обсудили исторические аспекты воссоединения страны и их влияние на развитие современной Беларуси.
В Палате представителей Национального собрания обсуждали законопроект, который узаконит третью форму национальной валюты.
Запланированы личные приемы граждан и представителей организаций. Графики встреч размещены на персональных сайтах депутатов и ресурсах районных исполкомов.
Законодательная деятельность, международный трек и работа в округах. Эти вопросы 8 июля были в центре внимания депутатов во время заседания Совета Палаты представителей.
В центре внимания был вопрос защиты интеллектуальной собственности.
В фойе Овального зала представлены 16 тематических планшетов с подробными историями погибших экипажей.
В фонд поступило более 35 с половиной миллиарда рублей, причем 93% этой суммы обеспечили взносы на государственное социальное страхование. Общие расходы составили около 32 миллиардов 600 миллионов рублей.
Сенаторы и депутаты заслушивают доклад председателя Комитета государственного контроля о результатах деятельности ведомства.
Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам переписи населения. Он закрепит не только право знать цель переписи, но и обязанность в ней участвовать. Можно это будет сделать и дистанционно.
Парламентарии подчеркивают: приоритеты неизменны. Это укрепление суверенитета и безопасности, поддержка экономики, развитие социальной сферы.
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