Кому будет легче работать в 2014 году и станет ли министр труда и соцзащиты платить госпошлину за личное авто? Правительство ответило на вопросы парламентариев

Новости Беларуси. Развитие национальной экономики обсуждали 20 декабря в Овальном зале. Здесь прошло совместное заседание обеих палат Парламента. На вопросы депутатов Палаты представителей и Совета Республики отвечали члены Правительства. В частности, шла речь о проводимой в стране модернизации, поднимали вопрос отмены виз в соседние страны. Говорили также о поддержке пенсионеров, налоге на авто и качестве образования.

Фойе перед входом в Овальный зал Дома Правительства напоминало рождественскую ярмарку. На выставке «Беларусь современная» – продукция отечественных производителей и творческие работы школьников. Все это создавало праздничную атмосферу. Здесь 20 декабря не только депутаты Палаты представителей, но и сенаторы, и сотрудники Министерств. Поэтому в кулуарах больше говорили о бюджете и модернизации. Ведь в нынешнем законотворческом сезоне приняты десятки определяющих развитие страны документов.

Виктор Валюшицкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Самое главное – получить эффект от тех решений, которые принимаются. Безусловно, на сегодняшний день на первый план выходит тема стратегического менеджмента. Если мы даем какие-то кредитные ресурсы на развитие предприятий, на развитие экономики, мы должны просчитывать детально, какой будет возврат и в какой период.

В Парламенте во время сессии раз в месяц депутаты в буквальном смысле спрашивают с Правительства. 20 декабря предстоит разговор непростой – об экономике.

Как констатировал вице-премьер, для устойчивого развития экономики выручка на одного занятого должна быть 60 тысяч долларов. Этого планируют достичь в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импорт по-прежнему превышает экспорт. Успешно продают продукцию в основном аграрии. Сделанное вовремя перевооружение уже приносит прибыль. Большие перспективы у тех, кто работает на собственном сырье, а не покупает его за валюту.

Конкурентоспособность белорусских товаров – в числе основных проблем. Призванная улучшить этот фактор модернизация пока не дает ожидаемого результата. Лишь 4 из 10 предприятий совершенствуют производства. Успехи от работы на новом оборудовании уже почувствовали на «Ивацевичидреве». Это предприятие уже ставят в пример.

Николай Колтунов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Модернизация достигла цели: увеличилась конкурентоспособность, 70% продукции идет на экспорт. Если да, то где?

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас же на слуху везде деревообработка. Те показатели, которые вы назвали, все реализуются. Средняя зарплата за год увеличилась в три раза. Более 800 долларов на человека сегодня. В Ивацевичах, в районном центре. Выручка увеличилась где-то в 5 или 6 раз. И более 70% идет на экспорт. Вот пример модернизации. А в следующем году, за два года, мы еще 8 таких предприятий сдаем. Поэтому если они все так же будут успешно реализованы, это целый прорыв, это на год увеличит экспорт примерно на 2,5-3 млрд долларов.

Вызвавший резонанс налог на авто также затронули депутаты. Отвечать на этот раз пришлось министру труда и соцзащиты по поводу отношения к уплате пошлины пенсионерами.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Все зависит от размера. Если это идет на дороги, если это идет на безопасность дорожного движения, влияет на то, чтобы было безопасно на дорогах, я сама лично не возражаю один раз в год заплатить какую-то определенную сумму, если она, естественно, разумная.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

То есть пенсии пенсионеров хватит заплатить налог?

Марианна Щеткина:

Наша общая задача сегодня – повышать размер пенсии и делать размеры пенсии такими, чтобы у людей не возникало никаких вопросов. А поэтому у меня огромная просьба к депутатскому корпусу: мы все должны выступать против «серых» схем выплаты зарплаты. Для того, чтобы поступало больше налогов, в том числе и взносов в Фонд социальной защиты населения.

Прозвучали вопросы и к представителям внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема бесконечных очередей в посольство Польши и возможность отмены виз в Литву для приграничья хотя бы на некоторые дни.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Имеется ли возможность упростить получение визы для посещения могил умерших родственников хотя бы в дни Радуницы?

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Отмена виз? Может быть снята стоимость визы, но сама виза пока отменена быть не может. На Саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, если вы помните, министр иностранных дел озвучил инициативу о том, чтобы нам начать комплексные переговоры с европейским союзом, а эти страны являются членами ЕС, об упрощенном порядке пересечении границы и снижении стоимости виз.

Престиж профессии учителя, оплата труда педагогов, уровень подготовки школьников и студентов-заочников. Тема образования живо обсуждалась на частных примерах и в масштабах государства. Зашел разговор о качестве обучения.

Александр Жук, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Специалисты должны быть качественными, поэтому эти баллы введены на сегодняшний день. Сегодня мы усиливаем требования к подготовке заочников, мы отменяем с этого года проведение контрольных работ с заочниками в межсессионный период. Они будут писать контрольные работы только в период сессии. Все направлено на то, чтобы повысить качество подготовки специалистов высшей школы.

Более двух часов разговора. В нынешнем году Правительство и парламентарии в формате диалога общались в последний раз. На какие вопросы предстоит отвечать в 2014 году, покажет время.