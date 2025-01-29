В Овальном зале презентовали книгу «Наш Президент»

Электоральная кампания прошла в соответствии с национальным законодательством. Это подтверждено авторитетным и единогласным мнением десятков тысяч национальных и сотен международных наблюдателей, при том из самых разных стран и континентов. В качестве наблюдателей во время электоральной кампании выступали парламентарии: такое мнение сегодня прозвучало в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свет издание вышло в канун выборов. Весьма символично, что эта встреча проходит сегодня, когда белорусский народ оказал действующему главе государства высокое доверие, подтвердив приверженность курсу на строительство сильной и суверенной Беларуси, подчеркнул спикер парламента. Перед депутатами в Овальном зале выступили авторы книги «Наш Президент». Она подробно и целостно отражает основные этапы становления личности главы государства. Каждый раздел показывает взаимосвязь прошлого и настоящего, рассказывает, как принимались те или иные решения. Документально-биографическое издание написано живым, доступным языком.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Книга весьма качественна, содержит те моменты, которых мы с вами просто не знали о нашем Президенте. Что касается времени издания книги, на мой взгляд, ее надо было сделать раньше, поскольку в этом небольшом издании – вся история нашей страны. История становления наших принципов, история создания тех основ, которые сегодня используются нашим обществом, которые реализуются на практике. По большому счету, это история нашей страны. Интерес еще заключается в том, что в этой книге Президент представлен не столько как политический деятель, а как человек.

Книга уже есть в Национальной библиотеке Беларуси. Издания совсем скоро пополнят фонды и региональных библиотек. Они будут переданы в рамках проекта «Знания без границ». Купить книгу «Наш Президент» можно и в центральных книжных магазинах Минска.