Депутаты Палаты представителей провели встречу с коллегами из Чехии и Словакии

Встречу с коллегами из Чехии и Словакии провели депутаты Палаты представителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наладить конструктивный диалог и донести до мировой общественности правду о нашей стране – главная задача переговоров.

Официальные контакты между Беларусью и Европарламентом фактически заморожены, политические отношения остаются напряженными. Напомним, в январе депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Беларуси еще до объявления их результатов; они также поддерживают политику незаконных и безосновательных санкции.

Однако такой деструктивной позиции по отношению к нашей стране придерживаются далеко не все в Европарламенте. Укоренившееся на Западе мнение о политической изоляции Беларуси – это не более чем миф. Депутаты Европарламента подчеркнули разницу между тем, что говорит о нас европейская пропаганда, и реальностью. Они также выразили намерение развивать диалог и укреплять связи.