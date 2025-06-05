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Депутаты Палаты представителей провели встречу с коллегами из Чехии и Словакии

05 июня 2025 16:34
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Встречу с коллегами из Чехии и Словакии провели депутаты Палаты представителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наладить конструктивный диалог и донести до мировой общественности правду о нашей стране – главная задача переговоров.

Депутаты Палаты представителей провели встречу с коллегами из Чехии и Словакии-2

Официальные контакты между Беларусью и Европарламентом фактически заморожены, политические отношения остаются напряженными. Напомним, в январе депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Беларуси еще до объявления их результатов; они также поддерживают политику незаконных и безосновательных санкции.

Депутаты Палаты представителей провели встречу с коллегами из Чехии и Словакии-4

Однако такой деструктивной позиции по отношению к нашей стране придерживаются далеко не все в Европарламенте. Укоренившееся на Западе мнение о политической изоляции Беларуси – это не более чем миф. Депутаты Европарламента подчеркнули разницу между тем, что говорит о нас европейская пропаганда, и реальностью. Они также выразили намерение развивать диалог и укреплять связи.

В ближайшее время в Беларуси с визитом ожидают парламентариев Франции, Австрии и США.

# Международная политика # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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