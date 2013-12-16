Госпошлина на транспорт в Беларуси будет сопоставима с зарубежными аналогами

Новости Беларуси. Депутаты 16 декабря поддержали введение госпошлины на транспорт. Ее размер будет сопоставим с зарубежными аналогами, причем для физических лиц она будет ниже, чем для юридических. Пошлина не будет взиматься с автопарков, которые занимаются перевозкой пассажиров, а также спецтранспорта, например, МЧС или скорой помощи.

Полученные средства, а это около 1,6 трлн рублей, направят на строительство дорог и благоустройство улиц, которые соединяют основные автомагистрали.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Здесь нет новаций со стороны Беларуси — это стандартные платежи, которые оплачиваются в других странах. Если бы мы вложили эту пошлину в цену на топливо, то мы превысили бы стоимость единицы топлива в Российской Федерации, в Украине, то есть здесь пошли бы иные экономические вопросы. Мы пришли бы к тому, что приграничье заправлялось бы в Российской Федерации. Транзит проходил бы страну, не заправляясь в стране. Экономические потери были бы намного очевиднее, поэтому выбор здесь, на мой взгляд, достаточно оптимальный.

Александр Мякинник, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

До массы 1,5 т – это три базовые, свыше (от 1,5 до 2) – пять. Здесь мы облегчили, потому что понимаем, что сегодня у пенсионеров, которые есть в Республике Беларусь, имеются еще автомобили «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы».

В то же время депутаты не поддержали ужесточение наказания за непрохождение техосмотра. Наказание останется прежним – предупреждение или штраф до двух базовых величин.

Всего на заседании третьей сессии Палаты представителей рассмотрены 16 законопроектов. Речь шла об упрощении таможенного декларирования, о защите авторских прав в Интернете и регулировании общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.