Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон об исполнительном производстве

Расширение перечня исполнительных документов и упрощенное производство для небольших долгов. Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон об исполнительном производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусмотренные новшества направлены на улучшение порядка исполнения документов и повышение их эффективности. Депутаты предлагают расширить перечень исполнительных бумаг, включая решения международных организаций и постановления прокуроров. Также планируется возможность выдачи таких документов в электронном виде. Появляются и новые меры взаимодействия на должников. Так, судебные исполнители получат право ограничивать их в посещении игорных заведений для азартных игр.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Сам законопроект направлен также и на совершенствование деятельности судебных исполнителей, на сокращение сроков, в рамках которых будет осуществляться исполнение поступающих документов. В частности, внедряется такой механизм, как упрощенное исполнительное производство. Это когда взыскание осуществляется на незначительную сумму до 20 базовых величин, когда в отношении должника нет других задолженностей. И тогда взыскание этой суммы и задолженности осуществляется в упрощенном порядке через списание денежных средств, находящихся на счете у должника.

Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О риелторской деятельности». Он предполагает создание органа самоуправления для ведущих данный род деятельности. Палата риелторов будет заниматься методическим руководством, защитой интересов агентов по найму жилья, участвовать в подготовке нормативных актов и следить за соблюдением законодательства.