В Палате представителей утвердили отчёт об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2024-й

Даже несмотря на внешние экономические факторы, в Беларуси сохраняется устойчивость социальной политики. 13 июня депутаты приняли отчет о бюджете государственного фонда социальной защиты за прошлые 12 месяцев. В 2024 году фонд показал положительные результаты: доходы превысили расходы соответственно на 2,4 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволило обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. В первую очередь речь идет о пенсионных выплатах – 80 % всех расходов приходятся на эту статью. Только в 2024 году пенсии были увеличены дважды – в феврале и октябре. Что касается доходов фонда, то более 92 % формируются за счет страховых взносов работников и предприятий.

Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы заботимся постоянно о наших пенсионерах, о наших многодетных семьях, о наших гражданах, которые оказались в силу случая в непростой жизненной ситуации. Все эти вопросы лежат в плоскости фонда социальной защиты населения. Самое главное, что можно сделать из отчета 2024 года, что субвенции из республиканского бюджета на выплату трудовых пенсий и пособий не привлекались. Фонд социальной защиты населения спокойно справился со всеми задачами, которые перед ним ставило государство. 13 июня также во втором чтении депутаты приняли законопроект, касающийся изменений в области исполнительного производства. Документ направлен на совершенствование механизмов взыскания денежных средств у должников и создание дополнительных условий для взыскателей.