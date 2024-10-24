Прошло заседание постоянных комиссий ПА ОДКБ по вопросам кибербезопасности – узнали, что обсуждали

Национальная безопасность, преступления в информационной сфере и борьба с кибертерроризмом. Эти и другие вопросы обсуждали сегодня, 24 октября, на заседании Постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Палате представителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В век информационных технологий важно вовремя противостоять угрозам в сфере кибербезопасности. Сделать это можно только консолидированными усилиями, и здесь неоценима роль Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в состав которого входят и наши депутаты.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. В ней приняли участие представители парламентов государств-членов ОДКБ, а также экспертного сообщества.

Анатолий Булавко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уже сейчас, к сожалению, мы имеем не мало фактов, когда искусственный интеллект используется не во благо странам и народам. А информационная безопасность, борьба с терроризмом – она границ не имеет. Именно для выработки этих консолидированных усилий существуют такие мероприятия.

Обстановка на международной арене диктует необходимость пристального внимания к вопросам безопасности. Организация сегодня прилагает максимум усилий, чтобы способствовать стабильности и установлению мира.