Депутаты в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2025 год
Сколько заработаем и на что потратим? О доходах и расходах в государственном масштабе сегодня говорили в Овальном зале. Проект республиканского бюджета на 2025-й сегодня принят Палатой представителей. Документ по традиции сохраняет социальную направленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди основных статей расходов – сфера образования – здесь больше 2 миллиардов рублей, а также здравоохранение – на медицинскую сферу планируется потратить более миллиарда. Траты на социальную политику, как ожидается, превысят 3 миллиарда рублей.
В проекте бюджета на будущий год также поддержка жилищного и дорожного строительства. Как ожидается, доходная часть в главном финансовом документе страны составит около 46 миллиардов рублей – что на 8 % больше, чем в нынешнем году.
Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы понимаем, что мы работаем сейчас на фоне серьезных экономических международных санкций. Мы работаем на фоне изменения логистики поставки нашей продукции в другие страны большой Дуги. Но вместе с тем, та динамика, тот соцпрогноз, который заложен при формировании бюджета, говорит о положительных тенденциях развития экономики в следующем году, который позволит выполнить все наши социальные обязательства.
Среди финансовых приоритетов 2025-го также поддержка многодетных родителей. На финансирование программы семейного капитала заложена сумма более 360 миллионов рублей. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, а также пенсии, стипендии и другие пособия.