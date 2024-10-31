Депутаты в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2025 год

Сколько заработаем и на что потратим? О доходах и расходах в государственном масштабе сегодня говорили в Овальном зале. Проект республиканского бюджета на 2025-й сегодня принят Палатой представителей. Документ по традиции сохраняет социальную направленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных статей расходов – сфера образования – здесь больше 2 миллиардов рублей, а также здравоохранение – на медицинскую сферу планируется потратить более миллиарда. Траты на социальную политику, как ожидается, превысят 3 миллиарда рублей. В проекте бюджета на будущий год также поддержка жилищного и дорожного строительства. Как ожидается, доходная часть в главном финансовом документе страны составит около 46 миллиардов рублей – что на 8 % больше, чем в нынешнем году.