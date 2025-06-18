Новости по тегу #Оздоровление

«Так называемый санаторинг – это не какое-то модное явление, которое сиюминутно появилось. Это результат достаточно кропотливой и плодотворной работы».
В преддверии начала оздоровительного сезона Президент подписал распоряжение о финансировании пребывания зарубежных детей в легендарном «Зубренке».
Так, актыўна браніруюць і рэалізуюць пуцёўкі. Аздараўленне дзяцей і моладзі – адзін з прыярытэтаў клопату пра новае пакаленне ў нашай краіне.
«У нас в стране 287 санаторно-курортных оздоровительных организаций».
За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей.
Развить свои лидерские качества, найти то, что действительно интересно, и даже определиться с будущей профессией ребятам помогает лидер-клуб, созданный на базе образовательно-оздоровительного центра.
Зарубежные туристы ценят доступность, природный потенциал и качественное медицинское оснащение. Среди гостей здравниц особенно много россиян.
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