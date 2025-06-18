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Новости по тегу #Оздоровление

Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел
18 июня 2025 17:31

Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел

Более 300 ребят из 10 стран мира приедут на отдых в НДЦ «Зубрёнок»
17 мая 2025 07:56

Более 300 ребят из 10 стран мира приедут на отдых в НДЦ «Зубрёнок»

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025
21 февраля 2025 08:46

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025

В 2024-м более 1,5 млн человек прошли лечение в наших здравницах. Чем белорусские санатории привлекают туристов?
10 февраля 2025 12:41

В 2024-м более 1,5 млн человек прошли лечение в наших здравницах. Чем белорусские санатории привлекают туристов?

Жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Узнали, как проходит оздоровление в детском лагере
06 ноября 2024 14:03

Жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Узнали, как проходит оздоровление в детском лагере

Стали не просто отрядом, а целой семьёй. Дети рассказали, за что любят «Зубрёнок»
06 ноября 2024 14:00

Стали не просто отрядом, а целой семьёй. Дети рассказали, за что любят «Зубрёнок»

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?
16 сентября 2024 18:06

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?

Посиделки у костра и ужин с запахом дымка. Как в Беларуси организовали работу детских лагерей летом?
02 июня 2024 18:21

Посиделки у костра и ужин с запахом дымка. Как в Беларуси организовали работу детских лагерей летом?

Магнитотерапия, массаж, соляная пещера. Какие услуги есть в лепельском оздоровительном центре?
01 июня 2023 19:08

Магнитотерапия, массаж, соляная пещера. Какие услуги есть в лепельском оздоровительном центре?

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников
28 марта 2023 14:00

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников

Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление
21 ноября 2021 17:44

Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление

Уже бронируют на новогодние праздники. Кто едет оздоравливаться в Беларусь?
01 ноября 2021 17:36

Уже бронируют на новогодние праздники. Кто едет оздоравливаться в Беларусь?