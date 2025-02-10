В 2024-м более 1,5 млн человек прошли лечение в наших здравницах. Чем белорусские санатории привлекают туристов?

Юрий Царев, ведущий: Давайте рушить стереотипы. Считается, что у нас санаториями пользуются только пенсионеры? Я знаю, что это не так.

Что такое отдых? Существует немало вариантов идеального отпуска, но хочется совместить несколько факторов: не отказывать себе в удовольствии и блаженно выспаться, посетить местные достопримечательности и самочувствие улучшить. Ответ простой – отправиться в замечательный санаторий в Беларуси. Узнали у гостя, какой формат здравницы выбрать и почему.

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сказать, что это только для лиц преклонного возраста санаторно-курортное лечение, уже и не скажешь. На самом деле наши здравницы в последние годы очень динамично развивались, они сегодня для всех категорий создали оптимальные условия, разработаны программы санаторно-курортного лечения от 3 до 21 и более дней, рассчитаны на различные заболевания населения. Все санаторно-курортные организации многопрофильные.

У нас в стране 287 санаторно-курортных оздоровительных организаций, 97 полноценных санаторно-курортных организаций на 27 700 мест, 190 оздоровительных организаций на 33 300 мест, всего 61 000 мест, которые позволяют обеспечить ежегодно более 1,4 миллиона человек.

Не могу не отметить, что 2024 год был самый успешный в деятельности лечебно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. Впервые была превышена цифра в 1,4 миллиона, в 2024 году более 1,5 миллиона человек прошли полноценное санаторно-курортное лечение.