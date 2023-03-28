Новости Беларуси. Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников. К открытию готовятся около 670 лагерей всех типов, 30 из них – загородные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здоровье здесь поправят около 40 тысяч детей.

Валерий Нафранович, начальник представительства «Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»:

Традиционно мы направляем на оздоровление детей с сахарным диабетом (стадия компенсации), с кардиопатологией, то есть с инвалидностью, в сопровождении одного из взрослых. В этом году я очень рад сообщить, что мы на 35-40 детей такой категории оздоровим на базе очень хорошего оздоровительного комплекса «Ракета» «Белаэронавигации». Причем и оздоровление ребенка, и сопровождение одного из взрослых – все оплачивается из городского бюджета.