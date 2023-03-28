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Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников

28 марта 2023 14:00
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Новости Беларуси. Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников. К открытию готовятся около 670 лагерей всех типов, 30 из них – загородные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здоровье здесь поправят около 40 тысяч детей.

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников-1

Не только отдохнуть, но и повысить уровень знаний предложат профильные отряды – математические, экологические, лингвистические, историко-археологические. Продолжится практика оздоровления детей-сирот и инвалидов.

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников-4

Валерий Нафранович, начальник представительства «Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»:
Традиционно мы направляем на оздоровление детей с сахарным диабетом (стадия компенсации), с кардиопатологией, то есть с инвалидностью, в сопровождении одного из взрослых. В этом году я очень рад сообщить, что мы на 35-40 детей такой категории оздоровим на базе очень хорошего оздоровительного комплекса «Ракета» «Белаэронавигации». Причем и оздоровление ребенка, и сопровождение одного из взрослых – все оплачивается из городского бюджета.

Во время летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнут более 70 тысяч столичных школьников-7

Встретят отдыхающих лагеря в начале июня. Традиционно наиболее востребованы вторая и третья смены. Отдельное внимание уделят здоровому образу жизни. Более 12 тысяч учащихся отправятся в спортивные отряды.

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# Оздоровление # общество # Валерий Нафранович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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