Магнитотерапия, массаж, соляная пещера. Какие услуги есть в лепельском оздоровительном центре?
Дети – это будущее нашей страны. А залог здоровой нации в будущем – основательная работа сегодня. Защита детского здоровья – приоритетное направление реабилитационного центра на Лепельщине. Сюда приезжают мальчишки и девчонки из районов, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Этот год знаковый для белорусского «Артека». Введен в эксплуатацию новый корпус – комфортный, уютный. Кроме спальных мест здесь и медицинское обслуживание. Все с приставкой «современное».
Кирилл Луцко:
Мы здесь неделю, восьмой день. Пока что все супер, ничего не расстроило. Все отлично. Играем, отдыхаем, веселимся. Все супер.
Прохор Великович:
Утро – это лежать на кровати и ждать, когда тебя заставят идти на завтрак. Время до обеда – это процедуры обычно у всех. Потом обед. Потом тихий час. Потом часто Алеся Викторовна делает всякие мероприятия, конкурсы. А потом у нас либо фильм, либо дискотека, либо волейбол, либо квест – много всего интересного. Круто тут вообще!
Центр рассчитан почти на 700 отдыхающих. Детский смех здесь звучит круглый год. В арсенале специалистов здравницы – более 70 видов реабилитационных и лечебных процедур. Насыщен и досуг. Скучать здесь некогда.
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Маргарита Богомолова, жительница Минска:
Наши дети однозначно под защитой. Мы приехали на лечение, тут есть соляная пещера, магнитотерапии, и ингаляции, и массажи – все для полного оздоровления, полноценного. Нам очень все нравится. Самое важное, что новое оборудование. Все светлое, чистое, все новенькое. Это тоже немаловажно и приятно.
– В игровую понравилось ходить, там очень много игр.
– В настольные мы играли вчера. Очень много игр для деток, площадки новые.
Ирина Симковская, жительница Гомеля:
Хотелось бы, чтобы такого уровня учреждения существовали, где можно было бы оздоравливать детей по программе. Например, «Мать и дитя». Здесь также дети с инвалидностью, школьники. И где мы могли бы оздоравливаться, взрослые. Это большой плюс.
Детский реабилитационно-оздоровительный центр был открыт 1 июня 2002 года, в День защиты детей. За это время здесь прошли лечение тысячи маленьких белорусов. Последние годы сюда приезжают и из России. Летний сезон 2023 года на Лепельщине проведут около 200 мальчишек и девчонок из Калужской и Брянской областей. Ведь чужих детей не бывает.
Вера Закревская, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра:
Так получилось, что наш центр родился в День защиты детей. И сам день рождения наш обязывает защищать их детство. Главная защита в нашем санатории – это защита их здоровья и отдыха. У коллектива появился колоссальный опыт. И учитывая, что все-таки у нас дети, каждая мама, которая здесь работает, понимает: если бы приехал мой ребенок сюда, что бы я хотела для него сделать? Наши женщины руками и сердцем заботятся о детях.
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