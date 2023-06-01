Магнитотерапия, массаж, соляная пещера. Какие услуги есть в лепельском оздоровительном центре?

Дети – это будущее нашей страны. А залог здоровой нации в будущем – основательная работа сегодня. Защита детского здоровья – приоритетное направление реабилитационного центра на Лепельщине. Сюда приезжают мальчишки и девчонки из районов, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Этот год знаковый для белорусского «Артека». Введен в эксплуатацию новый корпус – комфортный, уютный. Кроме спальных мест здесь и медицинское обслуживание. Все с приставкой «современное».

Кирилл Луцко:

Мы здесь неделю, восьмой день. Пока что все супер, ничего не расстроило. Все отлично. Играем, отдыхаем, веселимся. Все супер.

Прохор Великович:

Утро – это лежать на кровати и ждать, когда тебя заставят идти на завтрак. Время до обеда – это процедуры обычно у всех. Потом обед. Потом тихий час. Потом часто Алеся Викторовна делает всякие мероприятия, конкурсы. А потом у нас либо фильм, либо дискотека, либо волейбол, либо квест – много всего интересного. Круто тут вообще!

Центр рассчитан почти на 700 отдыхающих. Детский смех здесь звучит круглый год. В арсенале специалистов здравницы – более 70 видов реабилитационных и лечебных процедур. Насыщен и досуг. Скучать здесь некогда. Почему лучше быть ребенком и отчего дети плачут? Опрос маленьких белорусов – читайте здесь.

Маргарита Богомолова, жительница Минска:

Наши дети однозначно под защитой. Мы приехали на лечение, тут есть соляная пещера, магнитотерапии, и ингаляции, и массажи – все для полного оздоровления, полноценного. Нам очень все нравится. Самое важное, что новое оборудование. Все светлое, чистое, все новенькое. Это тоже немаловажно и приятно. – В игровую понравилось ходить, там очень много игр.

– В настольные мы играли вчера. Очень много игр для деток, площадки новые.

Ирина Симковская, жительница Гомеля:

Хотелось бы, чтобы такого уровня учреждения существовали, где можно было бы оздоравливать детей по программе. Например, «Мать и дитя». Здесь также дети с инвалидностью, школьники. И где мы могли бы оздоравливаться, взрослые. Это большой плюс.

Детский реабилитационно-оздоровительный центр был открыт 1 июня 2002 года, в День защиты детей. За это время здесь прошли лечение тысячи маленьких белорусов. Последние годы сюда приезжают и из России. Летний сезон 2023 года на Лепельщине проведут около 200 мальчишек и девчонок из Калужской и Брянской областей. Ведь чужих детей не бывает.