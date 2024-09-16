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Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?

16 сентября 2024 18:06
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Интерес к медицинскому туризму в центральном регионе растет. Все большей популярностью пользуются здравницы среди иностранных граждан. Как ближнего, так и дальнего зарубежья. Их привлекают уникальные услуги, а также методика лечения с использованием наших природных ресурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее – Юлия Минич.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-2

Доступность, природный потенциал и качественное медицинское оснащение. Главные факторы, почему визитов иностранных гостей в здравницы Беларуси становятся все больше. Особенно много в 2024 году туристов из России. Они подмечают, цены приятные кошельку. А качество на все 100.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-4

Богат на санатории Мядельский край. На выбор здесь 9 учреждений. Их изюминка – расположение прямо возле живописного озера Нарочь. Одна из здравниц радушно приняла и нас. Изучаем. На выбор – десятки программ по оздоровлению и сотни процедур.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-6

Ирэна Михолап, медицинская сестра кабинета баротерапии санатория:
Баротерапия – это насыщение кислородом всего организма. Влияет на кровеносную и нервную систему, на общее состояние.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-8

Медицинская база постоянно пополняется. Из последних приобретений – серьезный аппарат для реокситерапии. Пациент дышит через маску короткими интервалами. Чередуются подача гипоксического воздуха (то есть, с пониженным содержанием кислорода) с воздухом, наоборот, обогащенным кислородом. Что не маловажно, оборудование само рассчитывает эффективную и безопасную дозу гипоксии.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-10

Болеслав Мелец, врач-невролог санатория:
Особенно эта процедура показана тем, кто имеет любые хронические заболевания, которые происходят с избыточным образованием недокисленных продуктов, при онкопатологии, которая была у родителей и по наследственным факторам, аутоиммунных процессах, для сердечно-сосудистой системы.

Иностранцы всё чаще выбирают для оздоровления санатории в Беларуси – что их привлекает?-12

Из интересного – есть так называемая соляная градирня. Здесь по стене, заполненной хвойными ветками, стекает специальный раствор. И воздух вокруг насыщается микроэлементами: йодом, бромом, натрием и железом. По ощущениям, будто находишься на берегу моря. А получаемый эффект можно сравнить с лечебным ингалятором. Дышать таким микроклиматом полезно и нужно.

Подробности в видео.

# Медицина # Оздоровление # Санатории

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